25 ألف جنيه من حياة كريمة للأسر المتضررة في انهيار عقار الإسكندرية

في تحرك فوري وعاجل من فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الاسكندرية، انتشرت فرق العمل بالمؤسسة بشكل مكثف لتقديم الدعم اللازم لمتضرري عقار الاسكندرية المنهار.

وقررت مؤسسة حياة كريمة صرف تعويضات مادية للأسر المتضررة بقيمة 25 ألف جنية لكل أسرة من أُسر الضحايا المتضررة من انهيار العقار.

وشهدت منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، انهيار عقار مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي، بحي المنتزة أول، وتسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الانقاض، بالإضافة إلي وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت أسفل العقار المنهار ظهر اليوم.