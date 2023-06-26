استعدادات مكثفة ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بنطاق المحافظة، من مدينة الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً وسيوة جنوباً، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، على مدار الساعة، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للحل الفوري والتيسير عليهم.

وأكد محافظ مطروح توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، مع توافر كافة السلع الأساسية والمواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم، لافتا إلى طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بالأسواق، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتي يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم مع زيادة المعروض منها بكافة أنواعها في المجمعات الاستهلاكية للتيسير على المواطنين بأسعار أقل من الأسواق، حيث تم توفير لحوم سودانية طازجة سعر الكيلو 195 جنيها ولحوم برازيلي مجمدة سعر الكيلو 170 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية بمدن المحافظة، ويتم التوزيع تحت إشراف مديرية التموين، بجانب زيادة حصة مجمع المخابز والبوتاجاز والغاز الصب والمواد البترولية من السولار والبنزين المخصصة للمحافظة؛ لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة زيادة الاستهلاك المتوقعة مع زيادة الاقبال السياحي وتوافد الكثير من المصطافين على المحافظة خلال إجازة العيد.

تخصيص 400 ساحة ومسجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

كما خصصت مديرية الأوقاف بمطروح 400 ساحة ومسجداً ذات خطيب وإمام من الأوقاف لإقامة صلاة العيد على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مع المرور وتوفير التأمين بها والوقوف على تمام جاهزيتها والاستعدادات لاستقبال المصلين.

بيطري مطروح يجهز 8 مجازر لنحر الأضاحي

وأشار محافظ مطروح إلى أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة، رفعت استعداداتها القصوى خلال فترة العيد مع تجهيز 8 مجازر بمدن ومراكز المحافظة الثمانية وفتحها بالمجان لاستقبال الأضاحي من المواطنين على مدار أيام العيد، مع الغاء الإجازات لأطباء المجازر طوال أيام العيد مع تكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمحلات بمشاركة كافة الجهات المعنية من الطب البيطري والصحة وغيرها، والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع للاستهلاك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة خلال فترة العيد، مع عقد ندوات ارشادية وتوعوية للمواطنين والتنسيق مع إذاعة مطروح الإقليمية لعمل برامج توعية عن اختيار الذبائح واللحوم السليمة وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، وتوفير كافة الاحتياجات والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع تنظيم دخول الأضاحي والالتزام بالضوابط والإجراءات ورفع مخلفات المجازر أول بأول حفاظا على البيئة والصحة العامة.

وفى هذا السياق رفعت محافظة مطروح حالة الاستعداد بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف، وإلغاء الإجازات، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات خلال إجازة العيد مع دفع سيارات إسعاف إضافية إلى أماكن ذات الكثافة المرتفعة بالشواطئ وعلى امتداد الساحل الشمالي، مع تسيير حركة المرور على الطريق الساحلي وداخل المحافظة وخاصة في ظل الإقبال السياحي الكبير عليها خلال تلك الفترة.