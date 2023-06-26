الحماية المدنية بالإسكندرية تواصل البحث عن عالقين تحت أنقاض العقار المنهار

تواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، عملية البحث عن عالقين تحت الأنقاض بشأن العقار المنهار بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول والمكون من 14 طابق.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بموقع العقار المنهار بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول.

وأكد الشريف، خلال تصريح صحفي له، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

كما وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بقطع جميع المرافق عن العقار المنهار بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول والمكون من 14 طابق.

وأكد محافظ الإسكندرية، على أن العقار المنهار بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول والمكون من 14 طابق، صادر للطابق الأخير به قرار إزالة.

وقال الشريف خلال تصريح صحفي له اليوم، أن العقار يستخدم كشقق للايجار خلال موسم الصيف.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى إن العقار المنهار بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول والمكون من 14 طابق حدث به انشطار نصفي رأسي.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه جاري التأكد من وجود أي سكان أسفل الأنقاض.

وكان قد انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع إنهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول والمكون من 14 طابقا.

بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تبعات الحادث علي أرض الواقع.