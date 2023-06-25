المخابرات البريطانية: القوات الأوكرانية تحسن تكتيكاتها في "العمليات الهجومية الكبرى"

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية تعمل على تحسين تكتيكاتها وتنفيذ "عمليات هجومية كبرى" في هجوم كييف المضاد ضد موسكو.

أوضح مسؤولون بريطانيون في تقييمهم للصراع، بحسب ما نشر على حساب وزارة الدفاع البريطانية على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "في الأيام الأخيرة، استعادت القوات الأوكرانية نشاطها وشنت مرة أخرى عمليات هجومية كبيرة على ثلاثة محاور رئيسية في جنوب وشرق أوكرانيا".

أضاف المسؤولون "تستخدم القوات الأوكرانية الخبرات المكتسبة من الأسبوعين الأولين من الهجوم المضاد لتحسين التكتيكات لمهاجمة الدفاعات الروسية العميقة والمجهزة جيدًا. الوحدات الأوكرانية تحرز تقدمًا تكتيكيًا تدريجيًا ولكن ثابتًا في المجالات الرئيسية".

خلص التحديث إلى أن "روسيا حققت بعض المكاسب الصغيرة، لكن القوات الأوكرانية حالت دون حدوث اختراق".

بدأ الهجوم المضاد الذي طال انتظاره في كييف في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أكثر من عام على العملية العسكرية الروسية.