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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد وصول المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للبوتشا بمصر

بطولة أفريقيا للبوتشا
بطولة أفريقيا للبوتشا
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أعلن الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم، موعد وصول المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للبوتشا، التي تستضيفها مصر لأول مرة.

ومن المقرر أن تصل المنتخبات إلى القاهرة يوم 2 يوليو المقبل، على أن يكون يوم  3 يوليو افتتاح البطولة، التي ستقام في صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويشارك في البطولة 5 دول، على رأسها مصر المستضيف والمغرب، تونس، جنوب أفريقيا، ناميبيا، باجمالي 33 لاعب ولاعبه.

ويشارك منتخب مصر بـ10 لاعبين، بينما يشارك جنوب أفريقيا والمغرب بـ 7 لاعبين، وتونس، وناميبيا بـ3 لاعبين.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف مصر البطولة، بعد الجهود التي بذلها الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم ومجلس إدارة الإتحاد من أجل تنظيمها في مصر هذا العام.

وتعد هذه البطولة مؤهله إلي اولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق وهي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

الاتحاد المصري اللاعبين ذوي الشلل الدماغي أحمد أدم بطولة إفريقيا للبوتشا