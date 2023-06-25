"الداخلية" تواصل توزيع المواد الغذائية بالمجان على محدودي الدخل

وزعت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الفيوم- الإسكندرية- كفر الشيخ- الإسماعيلية– البحر الأحمر- الأقصر- أسيوط- بنى سويف – جنوب سيناء) عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم الأهالي.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وإستمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.

