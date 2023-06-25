استعدادا لعيد الأضحى.. ضبط ١٢٢ مخالفة تموينية في دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية تضمن نتائج الحملات التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على مدار ثلاثة أيام متتالية استكمالاً للجهود المبذولة لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة وكذلك مطابقتها للمواصفات الجودة، وذلك فى إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، عن رفع درجة التأهب بكافة الاجهزة للاستعداد لعيد الأضحى المبارك وتكثيف الحملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة، وكذلك الاطمئنان على جودة السلع المعروضة ، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات متتالية لمتابعة تلك المنظومة استهدفت مناطق مختلفة بالمحافظة.

حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير ١٢٢ محضر للمخالفين وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار السلع و الغاز و إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة و رصد حالات غش تجارى وضرب وهمى .

فيما تستمر تلك الجهود لمتابعة تلك المنظومة بكافة المناطق بالمحافظة، هذا إلى جانب المرور المستمر على محال بيع اللحوم والجزارة للتأكد من صلاحية وسلامة اللحوم المعروضة ،وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطري ، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة الموقف بشكل دورى.



وأعلنت مديرية الأوقاف بدمياط عن تجهيز ٨٣ ساحة على مستوى المحافظه لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك.

وفى هذا السياق،تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استعدادات المديرية لتجهيز الساحات بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن وكذلك خطتها لتواجد الائمة المعتمدين بها وذلك وفقًا لقرار وزارة الاوقاف.

فيما هنأت " المحافظ " أبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدة على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات للاستعداد التام وتجهيز الساحات لاداء شعائر صلاة العيد