بالفيديو.. المغازي: الدولة تكثف الرقابة على الأسواق لمواجهة أطماع بعض التجار

قال الدكتور عبد الله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن الحكومة تعمل على منع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو المباني خلال أيام العيد، مع التأكيد على توافر السلع والمتابعة الدورية للأسواق والإشراف الكامل على المجازر وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها وحظر ذبح الأضاحي خارجها.

وأضاف المغازي خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أنّ الدولة تكثف الرقابة على الأسواق لمواجهة أطماع بعض التجار الراغبين في الربح السريع، باستغلال المواطنين خلال إجازة العيد.

تابع، أنّ أسعار السلع الغذائية مرتفعة بالفعل لكن من غير المقبول السماح بأية تشوهات سعرية واختلاف في الأسعار من منطقة إلى أخرى.

وأشار إلى أنّ مؤسسات الدولة المهتمة بمراقبة الأسواق والشوارع والحالة العامة لن تسمح بأي تجاوزات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.