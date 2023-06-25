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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الثانوية العامة 2023.. إصابة طالبة بحالة إغماء خلال أداء الامتحان بمدرسة أم الأبطال بالطالبية

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيبت طالبة بحالة إغماء نتيجة تعرضها لهبوط خلال تواجدها داخل لجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة أم الأبطال الثانوية بنات بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بإصابة طالبة بحالة إغماء خلال تواجدها داخل لجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة  الأبطال الثانوية بنات بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين إصابة طالبة تدعى "بسنت سيد محمود" بحالة إغماء نتيجة تعرضها لهبوط وجري نقل المصابة إلي مستشفى الهرم لعمل الإسعافات اللازمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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