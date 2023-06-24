انتخابات الأطباء.. مرشح واحد علي مقعد النقيب و9 للعضوية في اليوم الخامس

أعلنت اللجنة العامة لإنتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء مصر اليوم السبت، أنه قد تقدم للترشح طبيب واحد علي منصب النقيب و9 أطباء علي مقاعد العضوية.

واستعرضت اللجنة العامة للانتخابات ما أسفر عنه اليوم الخامس لاستقبال طلبات الترشح عن تقدم د. علي كامل علي مقعد النقيب العام للأطباء وعلي مستوى الجمهورية فوق السن تقدم د. علاء اسماعيل ود. أمنية عبد الله ود. جرجس رزق الله وللعضوية تحت السن د. نبيل هندي ود. شادي صفوت ود. أيمن شطا وعلي مقعد منطقة القاهرة تقدم د. علاء اسماعيل (يحق للطبيب التقدم علي أكثر من منصب )

وعن الوسط تقدم د. محمد القاضي، بالاضافة الي د. عمرو محمد علي عن شمال الصعيد ود. احمد قدري عن الجنوب.

وأشارت اللجنة ان العضو فوق السن هو من مضي علي تاريخ انضمامه للنقابة اكثر من ١٥ سنة و يحق له الترشح علي منصب النقيب طبقا للقانون و اللائحة المنظمة، العضو تحت السن من مضي علي تاريخ التحاقه بالنقابة اقل من ١٥ سنة.

وتابعت اللجنة العامة للإنتخابات سير العمل بمختلف النقابات الفرعية تحت اشراف اللجان المشكلة لذلك بكل محافظة.

وواصلت اللجنة العامة أيضا تلقي طلبات الترشح لمحافظة الدقهلية عن طريق التواجد أو بالبريد لعدم تمكن نقابة الدقهلية من تشكيل لجنة فرعية قانونية و تلقت ترشيحات كل من في محافظة الدقهلية :

مقعد نقيب الدقهلية

د.سمير عطية

د.محمد العجمي

وعضوية النقابة الفرعية فوق السن

د.محمد العجمي.