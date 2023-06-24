وكيل صحة سوهاج يترأس الاجتماع النهائي للحملة القومية 100 يوم صحة

ترأس اليوم الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج الإجتماع النهائي للحملة القومية 100 يوم صحة بحضور الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتورة رجاء حسين مدير عام المتوطنة والدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية ومسئول المبادرات الرئاسية بالمديرية ود ايهاب يوسف مدير مركز المعلومات ومحمد جلال المنسق الإعلامي بمديرية الصحة ومديري الإدارات الصحية و عدد من المشاركين بالحملة والتي تنطلق غداً الأحد وتستمر لمدة 100 يوم و يتم من خلالها تكثيف عمل المبادرات الرئاسية المختلفة بالمصالح الحكومية والمستشفيات والوحدات الصحية وبعض الميادين الهامة من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة .

وناقش الإجتماع خطة عمل الحملة و المهام المختلفة للفرق الطبية وتوزيعها .

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الصحة أن الحملة تستهدف كل الفئات العمرية بدأ من الولادة وحتي الشيخوخة موضحاً أن تلك المبادرات تتمثل في

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة ومبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين ومبادرة الرئيس لفحص الراغبين في الزواج ومبادرة الرئيس لفحص السمع لدي الأطفال حديثي الولادة مبادرة الرئيس للأمراض المزمنة و الإعتلال الكلوي مبادرة الرئيس لفحص فيروس سي ومبادرة الرئيس لفحص فيروس سي لطلاب المدارس ومبادرة الرئيس لفحص الأنيميا و التقزم لطلاب المدارس مبادرة الرئيس لفحص كبار السن ومبادرة الرئيس للأمراض الوراثية لدي الأطفال حديثي الولادة وسوف تهتم الحملة بتكثيف تقديم خدماتها للمواطنين وفحصهم .