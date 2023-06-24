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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. تعرف على تشكيل النجوم أمام سموحة

ملعب إستاد الإسكندرية
ملعب إستاد الإسكندرية يستضيف لقاء سموحةو النجوم بكأس مصر
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  أعلن  الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي النجوم، بقيادة شاكر عبدالعال، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء سموحة ، المقرر إقامته في السادسة والنصف مساء اليوم السبت ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات دور الـ ١٦ من عمر منافسات مسابقة كأس مصر .

جاء تشكيل النجوم كالآتي :
حراسة المرمى : محمد جمال.

خط الدفاع : مصطفى السيد ومحمد همام وأحمد علي وكمال صبحي .
خط الوسط: زياد التيهي وحازم محمد ونور علاء وجولدي وأحمد رمضان .
خط الهجوم : عبدالله خالد .

على مقاعد البدلاء، يجلس كل من: السيد فتوح واسلام محمد وأحمد سعيد وأحمد فوزي وحمدي مسلم وأحمد غريب وجوليان وأحمد أشرف وأحمد جبل.

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة سموحة و النجوم ، يلتقي إنبي في منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر .

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