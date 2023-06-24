كأس مصر.. تعرف على تشكيل النجوم أمام سموحة

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي النجوم، بقيادة شاكر عبدالعال، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء سموحة ، المقرر إقامته في السادسة والنصف مساء اليوم السبت ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات دور الـ ١٦ من عمر منافسات مسابقة كأس مصر .



جاء تشكيل النجوم كالآتي :

حراسة المرمى : محمد جمال.

خط الدفاع : مصطفى السيد ومحمد همام وأحمد علي وكمال صبحي .

خط الوسط: زياد التيهي وحازم محمد ونور علاء وجولدي وأحمد رمضان .

خط الهجوم : عبدالله خالد .

على مقاعد البدلاء، يجلس كل من: السيد فتوح واسلام محمد وأحمد سعيد وأحمد فوزي وحمدي مسلم وأحمد غريب وجوليان وأحمد أشرف وأحمد جبل.

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة سموحة و النجوم ، يلتقي إنبي في منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر .