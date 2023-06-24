تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 12 طن بضائع عامة ومتنوعة، 715 شاحنة و490 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 324 شاحنة و479 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 391 شاحنة و11 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة القاهرة، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية، امل وبوسيدون اكسبريس وتغادر أربع سفن وهي الحرية 2، امل، بوسيدون اكسبريس والقاهرة.. كما يشهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و175 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا، بريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3500 راكب بموانيها.