نتيجة القبول بالصف الأول الثانوي والتجاري والصناعي الزراعي في البحيرة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2023 /2024، بحد أدنى 238 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

كما اعتمدت نائب محافظ البحيرة، تنسيق القبول للصف الأول بالتعليم الفنى بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2023 /2024، بحد أدنى 230 درجة للثانوى الفندقى و 190 درجة الصناعى و 170 درجة الثانوى التجارى و 150 للزراعى.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم على توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية بالمحافظة ( العامة والفنية ).

واضاف إلى أن عدد الأماكن بمدارس التعليم الثانوي للعام الدراسـي حالياً تبلغ 600 فصل في كثافة 50 طالب بإجمالي 30 الف طالب وطالبة وبذلك تكون درجة القبول للمرحلة الأولى للصف الأول الثانوي هى 238 درجة وذلك حرصاً على مصلحة الطلاب وحسب المجاميع التكرارية للشهادة الإعدادية العامة 2022/2021.

كما يبلغ الحد الادنى للقبول بالصف الاول الثانوى الفنى 150 درجة بواقع ( 230 درجة للثانوى الفندقى و 190 درجة للثانوى الصناعى و 170 درجة الثانوى التجارى و 150 للزراعى)

كما أنه من المقرر فتح قبول التقديم الإلكترونى على رابط الوزارة خلال الفترة القادمة وسيتم نشر الرابط فى حينه.

وفى اطار حرص القيادة السياسية وجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدعم وتطوير التعليم الفنى باعتباره قاطرة التنمية واعداد الكوادر البشرية لسوق العمل من خلال تقديم أعلى وأفضل خدمة تعليمية وتدريبية وتأهيلية بجميع المدارس الفنية بالإضافة الى التقديم بمدراس أخرى بديلة عن الثانوية العامة، للطلاب الخريجين من المرحلة الإعدادية بمختلف المحافظات ومنها ( مدرسة مياة الشرب والصرف الصحي والتى يتم تعيين خريجها بالشركة، وتعمل على تأهيل الطلاب للنهوض بقطاع المياه والصرف الصحي في مصر - مدرسة توشيبا العربي - مدرسة السويدي الثانوي - مدرسة we للاتصالات - مدرسة الضبعة النووية - مدرسة الطاقة الشمسية - مدرسة غبور للسيارات - مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي - مدرسة السكك الحديد والطرق - مدرسة البترول 19- مدرسة التمريض العام - مدرسة الثانوي البحرى - مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية - مدرسة البتروكيماويات - مدرسة الغزل والنسيج).