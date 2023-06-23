كأس مصر.. الزمالك يفوز على فاركو بثلاثية ويواجه المقاولين في ربع النهائي

تأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر، بعد الفوز على نظيره فاركو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على استاد القاهرة، لحساق منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وتمكن فاركو من إحراز الهدف الأول، عن طريق عمرو جمال، بعد أقل من دقيقتين من انطلاق أحداث الشوط الثاني.

وجاء هدف تقدم الزمالك الأول، عن طريق أحمد السيد زيزو، من علامة الجزاء، في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.

وعزز مصطفى شلبي، تقدم الزمالك بالهدف الثاني، مع الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بعد هجمة مرتدة نُفذت بامتيناز من جانب لاعبي الأبيض.

وجاء هدف تقدم الزمالك، الثالث عن طريق، أحمد فتوح، مع دقيقة 88 بعد تمريرة من البديل أحمد بلحاج، وجاء هدف فاركو الوحيد عن طريق عمرو جمال بعد دقيقتين من انطلاق أحداث الشوط الثاني.

وضرب الزمالك موعدا مع المقاولون العرب، في الدور ربع النهائي، في المباراة، المقرر لها 4 يوليو القادم على ا