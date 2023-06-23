الصين: على بكين وأوروبا التغلب على حالة عدم اليقين الدولية باستقرار العلاقات الثنائية

قال رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانج"، اليوم الجمعة، إنه يتعين على الصين وأوروبا التغلب على حالة عدم اليقين في الوضع الدولي باستقرار العلاقات بينهما، وتعزيز التنمية المستدامة للبشرية بشكل مشترك.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في المراسم الختامية للقمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، في العاصمة الفرنسية باريس، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال "لي" إن الصين، مع المجتمع الدولي، تدفع باتجاه تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما، وتعارض الحمائية وفك الارتباط وتعطيل سلاسل الإمداد بأي شكل من الأشكال.

ودعا رئيس مجلس الدولة الصيني الدول المتقدمة إلى الوفاء بوعودها بتقديم المساعدة والدعم المالي للدول النامية، التي يتعين عليها أيضًا تعزيز قدرتها على مواصلة التنمية الذاتية.

وأضاف أنه يتعين على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى تنفيذ التوافق الذي توصل إليه قادة مجموعة العشرين واستكمال جولة جديدة من الإصلاح بشأن الحصص وحقوق التصويت وتعزيز أصوات الأسواق الناشئة والدول النامية.