ميريهان حسين تعلن الظهور الإعلامى الأول لها بعد الاعتزال

نشرت الفنانة ميريهان حسين على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره لها من البرومو الدعائى لاستضافتها ببرنامج كلام الناس اليوم السادسه مساءً.

وعلقت على الصورة "إستنونى النهارده الساعه ٦ مساء بتوقيت القاهره فى برنامج كلام الناس على قناة mbc مصر " .

تعد تلك الإستضافة هى الظهور الإعلامى الأول بعد حالة إثارة الجدل التى خلقتها ميريهان حسين الفترة الماضية، من خلال إعلانها اعتزال الفن بمنشور على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، والعودة مره اخرى بالإنكار خلال الأيام القليلة الماضية.

وفاجأت الفنانة ميريهان حسين الجميع بفيديو على صفحتها الشخصية بعد إعلان اعتزالها الفن، تعلن فيه عن عدم اعتزالها الفن وأنه سوء فهم من المتابعين، وعلقت على الفيديو "بالنسبة لموضوع الإعتزال مكنش المقصود بيه إعتزال الفن، لكن مقصود بيه اعتزال السوشيال ميديا، مريت بفترة مش ألطف حاجه وكنت محتاجه أبعد شويه وكانت الفترة فعلاً صعبة، أوعدكوا أرجع بأعمال تفرحكوا وميريهان اللى تعرفوها".

يذكر أن الفنانة ميريهان حسين كانت قد أثارت الجدل منذ أيام، بعدما نشرت على صفحتها الشخصية منشورات بأنها تعانى من التجاهل من الوسط الفنى، وأنها تمتلك الموهبة ولم تطلب فى أعمال وأنها لديها موهبة التقليد أيضاً ولم تستغل فنياً، وإختتمت بقرار الإعتزال .