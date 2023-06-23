وزيرة الثقافة تُصدر قرارًا بندب "الشريف منجود" معاونًا لشئون المتابعة

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بندب الدكتور الشريف منجود الباحث بأكاديمية الفنون، للعمل معاونًا لوزير الثقافة لشئون المتابعة.

وقد اجتمعت وزيرة الثقافة، مع منجود، لوضع آليات العمل والمهام المتعلقة به، والمتمثلة في متابعة الموقف التنفيذي لتكليفات العمل داخل قطاعات الوزيرة والتنسيق بينها، في كل ما يرتبط بمفردات العمل الثقافي والفني، وكذلك الأنشطة والفعاليات، وغيرها من المهام.

وأكدت وزيرة الثقافة، على أهمية تمكين الشباب الواعد، وإعدادهم لتولي المناصب القيادية، وخلق كوادر مستقبلية مُعربة عن ثفتها في قدرات هؤلاء الشباب بتحقيق المساهمة الفعالة، على صعيد تطوير الأداء بمنظومة العمل التنفيذي داخل الوزارة.

جدير بالذكر أن، الشريف منجود، خريج معهد "النقد الفني" بأكاديمية الفنون، حيث حصل على "بكالوريوس التنشيط الثقافي"، بتقدير "امتياز مرتبة الشرف"، ثم حصل على درجة الماجستير في "التنشيط الثقافي"، ثم درجة الدكتوراة في ذات التخصص، لتكون أول دكتوراة من نوعها، في مجال "التنشيط الثقافي وإدارة الثقافة والفنون" بأكاديمية الفنون، وله العديد من الدراسات حول “الإدارة الثقافية والعمل الثقافي”.

كما عمل سكرتيرًا للتحرير بالعديد من إصدارات أكاديمية الفنون، وله العديد من المؤلَفات، منها، كتاب "تركة المثقف بين التجديد والتقليد"، وديوان شعر بعنوان "الذين تناحرت أوجاعهم"، وأخرى.