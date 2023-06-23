اختتام سيمينار كهنة أمريكا الشمالية في بوسطن

اختتمت فاعليات السيمنار السنوي للآباء كهنة إيبارشيات أمريكا الشمالية أمس، وذلك بعهد استمراره لثلاث أيام على التوالي حيث أقيمت في كرمة السيدة العذراء في بوسطن في ضيافة إيبارشية نيويورك ونيوإنجلاند.

وتم خلال السيمنار مناقشة عددٍ من الأمور الرعوية التي تخص الأب الكاهن وخدماته في مجالات كثيرة مع تحديات العصر الحديث.

شارك في السيمنار مائة كاهن من إيبارشيات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وحضره من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنچلوس، والأنبا يوسف، مطران ايبارشية جنوبي الولايات المتحدة، والأنبا ديڤيد أسقف نيويورك ونيوإنجلاند، والأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند ووست فيرچينيا، والأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا سارافيم أسقف أوهايو وميتشيجان وإنديانا، والأنبا بايزل الأسقف العام بإيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، والأنبا أرشيليدس الأسقف العام لقطاع كنائس تورنتو ووسط كندا، والأنبا جابريل الأسقف العام والنائب البابوي بنيوچيرسي.