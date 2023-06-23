اليوم.. وزير الصحة يفتتح ويتفقد عددا من المنشآت الصحية في بورسعيد

يصل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمحافظة بورسعيد، عصر اليوم الجمعة، لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الصحية.

وسيستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير الصحة، فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق بينهما بحضور عدد من قيادات الصحة بمديرية الشئون الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، لمناقشة عدد من الملفات منها: المنشآت الصحية والخدمات الطبية المقدمة لأبناء بورسعيد.

ومن المنتظر أن يفتتح وزير الصحة ومحافظ بورسعيد مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام بورسعيد، ويتفقدا مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى الصحة النفسية، وحضور فعالية طبية في ساحة مصر.