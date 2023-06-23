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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. وزير الصحة يفتتح ويتفقد عددا من المنشآت الصحية في بورسعيد

دكتور خالد عبد الغفار
دكتور خالد عبد الغفار - وزير الصحة
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يصل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمحافظة بورسعيد، عصر اليوم الجمعة، لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الصحية.

 

وسيستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير الصحة، فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق بينهما بحضور عدد من قيادات الصحة بمديرية الشئون الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، لمناقشة عدد من الملفات منها: المنشآت الصحية والخدمات الطبية المقدمة لأبناء بورسعيد.

ومن المنتظر أن يفتتح وزير الصحة ومحافظ بورسعيد مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام بورسعيد، ويتفقدا مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى الصحة النفسية، وحضور فعالية طبية في ساحة مصر.

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