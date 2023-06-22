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الخميس 22 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم القاهرة يعتمد موازنة ‏المديرية والإدارات التعليمية للعام المالى 2023 - 2024

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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اعتمد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، موازنة المديرية والإدارات التعليمية للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وشدد مدير تعليم القاهرة على المختصين بالإدارات التعليمية، سرعة صرف مستحقات العاملين والإلتزام بالتعليمات المالية للموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك بحضور منى طاهر  مدير عام الشئون المالية والإدارية، والتي أكدت على الإدارات التعليمية تنفيذ ماجاء بالتأشيرات الخاصة بموازنة المديرية والإدارات التعليمية والالتزام باللوائح والقوانين.

وأشارت علا على حسن مدير إدارة الموازنة، إلى أن المديرية على تواصل دائم بالإدارات التعليمية وكافة الجهات وتعمل على الصالح العام.

كما أكدت علي مديري الموازنة في  جميع الإدارات التعليمية والمختصين بالموازنة، الالتزام بالتواصل الدائم والمستمر مع المديرية والتوجه إلى إدارة الموازنة لتذليل العقبات والعمل على حلها.

كما تقدم مدير المديرية بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل الذي يتصف بالإنجاز والإلتزام لموازنه العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وتقدمت مدير إدارة الموازنة بتحية خاصة  لفريق العمل وجميع الزملاء  بالموازنة الذين بادروا واخلصوا فى إنجاز هذا العمل.

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