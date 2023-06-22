إقامة المسجد الكبير على مساحة ٩ آلاف متر مربع بشرم الشيخ

تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس ، عددا من المواقع المقترحة بمنطقة حي النور بمدينة شرم الشيخ لإقامة المسجد الكبير على مساحة 9000 مترا مربعا.

يشار إلى أن ذلك يأتي في اطار تكليفات رئيس الجمهورية لعرض خطة متكاملة لإنشاء عددا من المساجد الكبرى في المحافظات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.



رافق المحافظ خلال التفقد اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الاستشاري كرم معوض استشاري محافظة جنوب سيناء والعميد حسن الحو مدير مرور جنوب سيناء، وكان في انتظاره بموقع العمل ممثلي الشركات المشرفة والمنفذة للمشروع.

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