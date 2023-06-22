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الخميس 22 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إقامة المسجد الكبير على مساحة ٩ آلاف متر مربع بشرم الشيخ

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس ، عددا من المواقع المقترحة بمنطقة حي النور بمدينة شرم الشيخ لإقامة المسجد الكبير على مساحة 9000 مترا مربعا.

يشار إلى أن ذلك يأتي في اطار تكليفات رئيس الجمهورية لعرض خطة متكاملة لإنشاء عددا من المساجد الكبرى في المحافظات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

رافق المحافظ خلال التفقد اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الاستشاري كرم معوض استشاري محافظة جنوب سيناء والعميد حسن الحو مدير مرور جنوب سيناء، وكان في انتظاره بموقع العمل ممثلي الشركات المشرفة والمنفذة للمشروع.

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المسجد الكبير بشرم الشيخ - اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء حي النور تفقد مواقع مقترحة