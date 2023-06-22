برلماني: النزاعات المسلحة هجرت 108 ملايين شخص من منازلهم

شارك الدكتور فريدي البياضي؛ عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في مؤتمر دولي بالشراكة مع معهد الأمم المتحدة للتدريب و البحث؛ والذي ينعقد في سويسرا خلال الفترة من ٢١-٢٣ يونيو.

وتحدث البياضي عن صناعة السلام في عالم مضطرب" والاضطرابات العالمية التي تتمثل في الحروب و النزاعات المسلحة و الأوبئة والأزمات الاقتصادية، قائلا إن هناك ١١٠ نزاع مسلح في انحاء متفرقة من العالم وحوالي ١٠٨ مليون شخص في أنحاء متفرقة تم تهجيرهم من منازلهم ، سواء داخل بلادهم أو خارجها.

وأضاف: إن العالم يحتاج لتضافر كل المؤسسات والحكومات والعمل على صناعة السلام وثقافة السلام عن طريق خدمات ومشاريع محلية لخدمة المجتمع وسياسات عامة رشيدة وسياسيين يستطيعون تقديم تشريعات تكرّس صناعة السلام ويستطيعون تقديم سياسات وأفكار في التعليم والثقافة تصنع السلام وتعمل من أجل الحفاظ عليه.