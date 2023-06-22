جيهان جادو : مشاركة مصر في الميثاق التمويلي الجديد له دلالات قوية

قالت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس محلي فرساي الفرنسي إن مشاركة مصر في «ميثاق التمويل العالمى الجديد» بالعاصمة الفرنسية باريس، يؤكد أهمية الدور المصري في التعبير عن الدفاع عن مصالح الدول النامية وتأثيرها عالميا وعربيا وإقليميا.

وأضافت جادو في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن مصر تعتبر من أقوي الدول المشاركة لما لها من دور حيوي في منطقة الشرق الأ وسط بفضل جهودها في الحد من التغييرات المناخية وما يترتب عنه من أزمات كبري وخطتها الواضحة في القضاء علي الفقر .

وتعتبر العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية في أزهي عصورها لما لها من جذور تاريخية علي كافة الأصعدة خاصة في مجالات الاستثمارات بالخطوط الملاحية وايضا مشروعات البنية التحتية وقطاع السكك الحديدية والمواصلات.

وتنطلق قمه الميثاق التمويلي الجديد اليوم بباريس وعلي مدار يومين وسوف يقوم الرئيس السيسي بالقاء كلمه حول بناء توافق جديد من أجل نظام مالى عالمى أكثر تضامنا مع الدول الاكثر معاناه من جراء الفقر وأزمات التغيير المناخي والعمل علي تقديم يد الدعم سواء اللوجيستي أو المالي لمساعدتها لتخطي تلك الأزمات واستعراض الخطط الحالية والمستقبلية للقضاء علي تلك الازمات المتتالية والتي يدفع ثمنها الدول النامية سواء في أفريقيا أو الدول الأكثر فقرا