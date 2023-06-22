الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعتمد برنامجي اللغتين الفارسية والعبرية بآداب المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، صدور قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم باعتماد برنامجى اللغة الفارسية وآدابها واللغة العبرية وآدابها بكلية الآداب جامعة المنوفية.

وأعرب عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد للكلية تحت إشراف الدكتور أسامة مدنى عميد الكلية، مثمنا جهود الجميع وسعيهم لاعتماد جميع البرامج، وموجها التهنئة والشكر لكل من أسهم فى تحقيق هذا الإنجاز الجديد.

هذا وأكد رئيس الجامعة على أهمية الاعتماد الأكاديمي الذى يستهدف الارتقاء بجودة التعليم العالي، خاصة وأنه أصبح أحد الاتجاهات الحديثة في تطوير التعليم، وتحسين الأداء وتحقيق متطلبات التنمية وتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع، والتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات سوق العمل المحلى والدولى، لذا تسعى جامعة المنوفية للحصول على الاعتماد بجميع كلياتها وبرامجها وقد تم بالفعل اعتماد عدد كبير من الكليات وجار العمل على استكمال باقى الكليات.