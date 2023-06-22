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الخميس 22 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 15 كيلوجرام مخدرات بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة

المتهم
المتهم
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 تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" ومديرية أمن القاهرة نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المقطم) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الآيس "الشابو" وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 
 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه.. وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 15 كيلوجراما – طبنجة صوت – ميزان حساس – سيارة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).. وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسيارة والهاتفان فى النقل والترويج.
 

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ( 7,500,000 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية الشابو بالقاهرة