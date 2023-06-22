ضبط 15 كيلوجرام مخدرات بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" ومديرية أمن القاهرة نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المقطم) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الآيس "الشابو" وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه.. وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 15 كيلوجراما – طبنجة صوت – ميزان حساس – سيارة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).. وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسيارة والهاتفان فى النقل والترويج.



هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ( 7,500,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

