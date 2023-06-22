مجلس جامعة بني سويف يوافق على عقد 3 دورات تدريبية بكلية الآداب

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، خلال جلسته رقم 222، على عقد ثلاثة دورات تدريبية في مجالات التوثيق الرقمي والحاسب الآلي لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، فضلا عن دورة الخط العربي لكافة الطلاب بكلية الآداب.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الدورات التدريبية تلعب دوراً مهماً في تنمية المهارات لدى الطلاب، حيث تُساعدهم هذه الدورات في تطوير الذات وتحسين المستوى العلمي لهم وتوسيع قاعدة المعرفة لديهم، بالإضافة إلى التدريب على العمل الجامعي ومهارات التواصل والربط بين التدريب وسوق العمل الأمر الذى يسهم في تخريج طلاب قادرة على المنافسة في سوق العمل.