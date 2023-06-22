سفير مصر في روما يرأس اجتماع السفراء العرب مع الخارجية الإيطالية

ترأس بسام راضي، سفير مصر في روما، الاجتماع المشترك للسفراء العرب المعتمدين في العاصمة الإيطالية مع مسؤولي وزارة الخارجية الإيطالية الذي استضافه مقر بعثة الجامعة العربية في العاصمة روما بتنظيم من السفيرة إيناس مكاوي رئيسة البعثة، وذلك لشرح الموقف العربى تجاه عدد من قضايا المنطقة، وكذلك تبادل وجهات النظر والرؤى مع الجانب الإيطالي في القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق آخر استقبل السفير بسام راضي فى روما مؤخرا الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، حيث أوضح “راضي” أن الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد" حرص على توجيه الدعوة للوزيرة رانيا المشاط للحضور لمقر الصندوق فى روما كأحد الخبراء الدوليين ولاستعراض نجاحات مشروعات الصندوق فى مصر في إطار الترويج لحشد الموارد لزيادة رأس مال الصندوق في إطار المناقشات ذات الصلة أخذاً في الاعتبار أن الإيفاد يعد الشريك المالي المعنى بتمويل مشروعات الأمن الغذائي في إطار المنصة الوطنية "نوفى" التى أطلقتها السيدة الوزيرة في مجالات المياه والطاقة والغذاء، تلك المنصة التي حظيت باهتمام دولي واسع خلال قمة المناخ العالمية COP27 الأخيرة بشرم الشيخ نوفمبر الماضي.

