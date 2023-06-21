واشنطن تفرض عقوبات على وزارة الدفاع في بورما

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فرض عقوبات على وزارة الدفاع في بورما، إلى جانب بنكين مملوكين للدولة، بسبب ارتكاب النظام البورمي جرائم عسكرية.

وقال بلينكن، في بيان نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن البنكين المفروض عليهما العقوبات هما: بنك ميانما للتجارة الخارجية (MFTB) ومصرف ميانما للاستثمار والتجارة (MICB).

مشيرا إلى أن البنكين لهما دورا أساسيا في تسهيل استخدام النظام البورمي للعملة الأجنبية لشراء أسلحة من الخارج لصالح وزارة الدفاع.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن دعمها لشعب بورما في سعيه لتحقيق السلام والعدالة ومستقبل ديمقراطي حقيقي لبلدهم.