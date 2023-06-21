ريال مدريد يجهز مفاجأة لباريس سان جيرمان بشأن مبابي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، بأن نادي ريال مدريد الإسباني يجهز مفاجأة مدوية لنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن التعاقد مع نجم الفريق كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2024، ولم يرغب قائد منتخب فرنسا في تجديد تعاقده مع النادي الباريسي، ليفكر الأخير في عرض لاعبه للبيع لتحقيق الاستفادة المالية قبل أن يرحل بشكل مجاني في صفقة انتقال حر للملكي.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن ريال مدريد قد يتحرك لضم مبابي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن الريال على استعداد لكسر خزائنه وتحطيم الأرقام القياسية في الميركاتو عبر التاريخ، من أجل التعاقد مع مبابي هذا الصيف.

ويأتي ذلك، بالرغم أن الميرينجي يمكنه التعاقد مع مبابي مجانًا بعد موسم واحد، وكذا في ظل وجود أنباء تفيد أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني أغلق سوق الانتقالات الصيفي الحالي بضم 4 صفقات، هم: عودة براهيم دياز من ميلان، والتعاقد مع جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند، وجلب فران جارسيا من رايو فاليكانو، وضم المهاجم خوسيلو على سبيل الإعارة من إسبانيول.

ويرغب كيليان مبابي في الانضمام إلى صفوف ريال مدريد لعدة أسباب، أهمها تحقيق حلمه بالظفر بجائزة الكرة الذهبية.