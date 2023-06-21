إيقاف مورينيو 4 مباريات بسبب واقعة نهائي الدوري الأوروبي

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الأربعاء، إيقاف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، 4 مباريات بسبب واقعة نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023.

وفرضت اللجنة، عقوبة إيقاف مورينيو مدرب روما 4 مباريات أوروبية بالموسم المقبل، بعد اعتدائه لفظيًا على حكم نهائي الدوري الأوروبي، أنتوني تايلور، حيث اتجه مورينيو عقب نهاية المباراة نحو موقف الحافلات الخاص بملعب النهائي «بوشكاش أرينا»، ليعتدى على تايلور لفظيًا قائلًا: «إنه عار»، ليتعرض الحكم الإنجليزي بعدها للاعتداء من جانب جماهير روما في المطار أثناء عودته لبلاده.

كما أعلن «يويفا»، توقيع غرامة على نادي روما قدرها 50 ألف يورو، ومنع النادي من بيع التذاكر لمباراة خارج القواعد في مباراة أوروبية بسبب إلقاء الألعاب النارية والمقذوفات.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضًا، تغريم روما 50 ألف يورو بسبب السلوك غير اللائق للفريق.

كما وقع يويفا عقوبة مالية على نادي وست هام يونايتد الإنجليزي قدرها 50 ألف يورو، مع منع الفريق من بيع التذاكر لمباراة خارج القواعد لمباراتين، وذلك بجانب تغريم وست هام 8 آلاف يورو بسبب اقتحام الجماهير لأرضية ملعب نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وخسر روما، نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتوج وست هام بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا الإيطالي بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف في النهائي.