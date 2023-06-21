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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بولندا تتهم مواطنين اثنين من بيلاروسيا بالتجسس

بولندا
بولندا
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أعلنت السلطات في بولندا اليوم الأربعاء اتهام بيلاروسيين اثنين مقيمين في بولندا، بالتجسس لصالح وكالة المخابرات العسكرية في بلادهم.

وذكرت سلطات الادعاء أن المشتبهين اعتقلا في أبريل الماضي وأنهما وصلا بولندا بحجة الحصول على عمل كسائقين وشاركا في أعمال المخابرات العسكرية البيلاروسية، وذلك حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية.

وأوضحت السلطات أن المتهمين جمعا معلومات استخبارية عن القوات المسلحة البولندية ومنشآت دفاعية هامة، وركزا أنشطتهما التجسسية على استطلاع عناصر مهمة من القوات المسلحة البولندية والبنية التحتية للنقل المدني في غرب بولندا.

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