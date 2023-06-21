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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة كفر الشيخ تستعد للمشاركة في جائزة التميز الحكومي

في ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"

جامعة كفرالشيخ
جامعة كفرالشيخ
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عقدت جامعة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، تدريب فريق إدارة جائزة التميز الداخلي للجامعة، فى سياق إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الجوائز الداخلية للجامعات، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتور محمد عبد السلام مدير جوائز المؤسسات التعليمية لجائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط، وعضوية الدكتور السيد بلال مسئول التقييم، والدكتور سويلم شرشير مسئول التشغيل والدعم اللوجستي، والدكتور عمرو سعد مسئول الدعم التكنولوجي التقني، والدكتور رماح محمد ابراهيم مسئول الاتصال والعلاقات.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مشاركة الجامعة فى جائزة التميز الحكومي، تأتي في ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنافسية وجودة الحياة، وايمانًا بدور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة للارتقاء بمصرنا الحبيبة، وذلك من أجل إحداث نقلة توعية في الأداء المؤسسي عن طريق "جائزة مصر للتميز الحكومي" وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشجع التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة والذي تجني ثماره بلادنا من تقدم وتطور وازدهار ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق تأتي فكرة تنظيم مسابقة سنوية للتميز الحكومي ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات.

وأشارت الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جائزة جامعة كفر الشيخ الداخلية للتميز والتى تشمل فئات جائزة أفضل كلية تستهدف كليات الجامعة بالاضافة لفئتي فرق العمل والمبادرة الحكومية الابتكارية وتتم أعمال التقييم وفقًا لنموذج التميز المؤسسي والتى من أهمها: تحقيق الرؤية والتركيز على المهام الرئيسية إلى جانب الابتكار واستشراف المستقبل والحوكمة.

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