"عمل المنوفية" توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة لتدريب وتأهيل الشباب

وقع الدكتور سعد عبد الحميد عامر وكيل وزارة العمل بالمنوفية ، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بروتوكول تعاون بين المديرية والجامعة بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمنوفية، وذلك بهدف تدريب وتأهيل الطلاب على المهن الحرفية المختلفة وتوفير فرص عمل من خلال التدريب والتأهيل المهنى لسوق العمل وتنمية المهارات للطلاب وتقديم الندوات المشتركة ونقل الخبرات وتبادلها، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والجهات المعنية لتوفير فرص تدريبية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل .

وبحسب بيان صادر عن الوزارة ، أكد مدير مديرية العمل بالمنوفية في تقريره للوزارة ، أن المديرية تسعى دائما لتقديم خبراتها للشباب من أجل توفير شباب مؤهل على أعلى مستوى من الكفاءة وأن ذلك يأتى من خلال التعاون المشترك مع جامعه المنوفية بوابة العلم والمعرفة ومع الجهات التنفيذية متمثلة فى مديرية العمل وأن ذلك يتحقق من خلال التطوير المستمر للمناهج وتنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات التي تقدمها الجامعة وان ذلك يتحقق من خلال التعاون مع مديرية العمل والجامعه لصالح أبناء المنوفية.

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن التعاون مع مديرية العمل يحقق نقله نوعية فى تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وتقريب قدراتهم المهاريه والدراسية إلى مايتطلبه سوق العمل وان هذا التعاون جاء فى إطار التطوير المستمر الذى تسعى الجامعه إليه سواء من خلال تطوير المناهج أو التدريب والتأهيل للشباب لفتح سوق العمل لهم

أشار الدكتور صبحي شرف إلى أن البروتوكول نص على تنفيذ عدة أوجه تعمل على توفير فرص العمل للشباب والحد من مشكلة البطالة من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وعقد ندوات توعوية الطلاب وحثهم على أهمية التدريب وإتاحة مراكز التدريب المهني في مراكز المحافظة لتقديم التدريب لطلاب الكليات والمعاهد بالجامعة ومنح شهادات التدريب المعتمدة من الجامعة ومديرية العمل.

حضر فعاليات توقيع البروتوكول هدى محمد فرغلي مدير مراكز التدريب بمديرية العمل، و صابر علام مدير إدارة بحوث العمل بالمديرية، وزينب شوقي سويد المتحدث الرسمي للمديرية وإدارة العلاقات العامة والإعلام، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

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