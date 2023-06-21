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الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ندى حافظ تحصد فضية سلاح السيف ببطولة إفريقيا للمبارزة

ندى حافظ لاعبة منتخب
ندى حافظ لاعبة منتخب مصر لسلاح السيف
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حققت ندى حافظ لاعبة منتخب مصر لسلاح السيف الميدالية الفضية بمنافسات فردي السيدات ببطولة أفريقيا للسلاح للرجال والسيدات التي تقام في الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتمكنت ندى من الحصول على الفضية بعد خسارتها من بطلة الجزائر سوسن بوضياف بنتيجة 15-12.

وعلى نفس الصعيد، حققت البطلة المصرية مريم الدغيدي الميدالية البرونزية وذلك بعد وصولها لمباراة نصف النهائي قبل أن تخسر من سوسن بوضياف لاعبة الجزائر.

كما حققت بطلة الجزائر نورا كهلي الميدالية البرونزية وذلك عقب الوصول لمباراة نصف النهائي والخسارة من ندى حافظ بنتيجة 15-14.

وكان قد شهد اليوم إقامة منافسات كلًا من فردي الرجال لسلاح الشيش بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح السيف بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

ويضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما يضم جهاز سلاح السيف كل  جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ندي حافظ سلاح السيف طولة إفريقيا سوسن بوضياف