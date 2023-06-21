الكهرباء تضع 12 خطة للقضاء على سرقة التيار الكهربائي.. أبرزها تكثيف حملات الضبطية القضائية

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بكافة الوسائل والجهد على الحد من سرقة التيار الكهربائي وتقليل نسبة الفقد بداية من مناشدة المواطنين بعدم سرقة التيار الكهربائى، مرورا بتكثيف حملات الضبطية القضائية لضبط سارقى الكهرباء، نهاية بتغليظ عقوبة السرقة التيار الكهربائى.

وتضع شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية خطة للقضاء على الفقد بالشبكة الناتج عن سرقات التيار الكهربائي ومخالفات التعاقد، وهى كالآتى:

1-المراجعة الدورية للعدادات التى لم يتم شحنها لأكثر من ثلاثة أشهر وخاصة العدادات بمحولات التيار ذات الشحن الثابت والمتدنى.

2- عمل اتزان للطاقة الواردة من المحطات وذلك بين عدادات الخروج من محطات المحولات وعدادات الدخول لمغذيات لوحات التوزيع لإجراء المعالجة اللازمة فى حالة وجود انحراف.

3- مراجعة ثوابت العدادات لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض على الطبيعة مقارنة مع القدرات التعاقدية.

4-المرور على جميع المشتركين ذات طبيعة التشغيل الموسمى.

5- الالتزام الكامل ببرنامج معايرة العدادات لكبار المشتركين.

6- تكثيف لجان التفتيش الفني التجاري للحد من السرقات والتراكمات.

8- تكثيف لجان مكافحة سرقات التيار ولجان التفتيش والمتابعة بكافة قطاعات الشركة.

9- سرعة تركيب العدادات للمقايسات المسددة والقضاء على قوائم الانتظار.

10- العمل على مراجعة وتحليل التقارير الواردة من قراءة العدادات مسبقة الدفع بكارت تجميع القراءات وكارت الفصل والتوصيل.

11- تكثيف أعمال الضبطية القضائية فى المناطق الأكثر فقدًا.

12-استكمال تركيب عدادات الإنارة العامة بكافة المحافظات.

وكان وزير الكهرباء ذكر في تصريحات صحفيه سابقة، أن الوزارة تبذل جهودا من أجل القضاء على سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على أموال الدولة، خاصة وأن متوسط غرامات سرقة التيار الكهربائي العام الماضي بلغ ملياري جنيه، وهذه نسبة كبيرة.

وتابع: الشيء الأساسى للقضاء على سرقة تيار الكهرباء أن تكون الناس أمينة فى استهلاكها فليس من المعقول أن أراقب كل عداد خاصة وان هناك 33 مليون عداد فليس من المنطقى أن أضع مراقبا على كل عداد، لافتا إلى أن من يستحل سرقة الكهرباء يعطى لنفسه أعذارا واهية قائلا “ فيه ناس ماتقدرش تعمل الغلط لأن ده مبدأها ".

وأشار الي اننا نسعي للقضاء نهائيا على سرقة التيار ونعمل على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لكشف أي تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي منها وضع عداد فى أكشاك المحولات بحيث يرسل معلومات الى الكول سنتر عن كل كابل خارج فى أى اتجاه بكمية الطاقة التى تغذيه مع الأخذ فى الاعتبار نسبة الفقد الفنى المعروفة فاذا زادت عنها يكون هناك سرقة بالتيار فى هذه المنطقة وبالتالى يتم ارسال فنى لكشف السرقة وهذه هى الطريقة الفنية المثلى للقضاء نهائيا على سرقة التيار لأنها لاتعتمد على العنصر البشرى.