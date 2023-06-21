طرح المقدمة الرسمية للفيلم الوثائقي "مجهول: الهرم المفقود"

أطلقت منصة «نتفليكس» المقدمة الرسمية للفيلم الوثائقي "مجهول: الهرم المفقود"، وهو جزء من سلسلة وثائقية من أربعة أفلام تتخطى حدود الاستكشاف لتروي، من خلال شخصيات بارزة ومواقع غارقة في القدم، أسرارًا ظلت حتى عهد قريب طي الكتمان، ولتعرض كُنوزًا أثريةً لم تلتقطها عدسات الكاميرا من قبل.

يروي فيلم "الهرم المفقود"، في إصداره الأول يوم 3 من يوليو المقبل، رحلة اثنين من كبار علماء الآثار المصريين، انطلقا في مغامرات شيّقة لسبر خفايا صحراء سقارة الساحرة، والغنية بالآثار والكنوز المصرية القديمة، حيث يقود الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري فريقه للكشف عن الهرم المفقود منذ عهد طويل لملك مصريٍ مَنسِيّ، بينما ينطلق تلميذه ومنافسه الدكتور مصطفى وزيري مع فريق آخر في مهمة جريئة لتحديد موقع ضريح غير مكتشف في مقبرة قديمة.

تُلقي المقدمة الرسمية للفيلم نظرة خاطفة على سباقٍ محمومٍ وآسر لفريقين يطمحان لتحقيق اكتشافات أثرية مهمة، وتنتقل بالمشاهدين إلى مواقع تحتضن أسرار مصر القديمة، وترقُد فيها كنوز قيّمة في انتظار إعادة اكتشافها، وذلك بأسلوب شيّق يستحضر الماضي السحيق ليبث الحياة بكل تفاصيله المذهلة.

الفيلم من إخراج ماكس سالمون، جيسي سويت، مارك مانوتشي، شاي غال، المنتج المنفذ دان كوغان، ليز غاربوس، جون باردين، مالفينا مارتن، جوناثن هالبيرين.