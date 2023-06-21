البيئة تعلن بدء دراسة تحليل سلوك أسماك القرش بالبحر الأحمر

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، بدء المرحلة التحضيرية لدراسة سلوكيات أسماك القرش على السواحل المصرية للبحر الأحمر والتي تعد الأولى من نوعها فى البحر الأحمر بأكمله وذلك من مدينة الغردقة بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وكافة المتخصصين بالبيئة البحرية بقطاع حماية الطبيعة التابع للوزارة وكذلك ممثلين عن الجهات البحثية والعلمية بمصر.

وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن الدراسة تستهدف ثلاثة انواع من اسماك القرش والمسئولة عن جميع الحوادث المسجلة بالبحر الأحمر خلال السنوات الأخيرة طبقا للإحصائيات المحلية والدولية

كما أن الدراسة تتم تحت إشراف خبيرة دولية متخصصة فى هذا المجال، والتي تم التعاقد معها من قبل وزارة البيئة المصرية وتمتد الدراسة لمدة تصل الى ١٨ شهرا على ثلاث مراحل، حيث تعتبر المرحلة الأولى مرحلة تمهيدية لجمع البيانات عن الحوادث السابقة وتحليل الوضع الراهن والقيام بتصنيع الحساسات بحيث تلائم الوضع الوطنى ، كما سيتم تدريب العاملين بالمحميات الطبيعية على تركيب تلك الحساسات لرصد سلوك القرش.

وأشارت الوزيرة أن المرحلة الثانية يتم خلالها تركيب الحساسات و ستطلب بضعة أشهر لرصد سلوك الأنواع المختلفة من القروش المستهدفة، كما تتضمن المرحلة الثالثة تحليل البيانات التى تم جمعها من قبل الحساسات على فترات زمنية مختلفة ، علما بأن إجراءات تثبيت الحساسات سوف تتضمن تحديد نوع السمكة وحجمها وحالتها العامة من حيث سلامة حالتها الصحية، مؤكدةً على أن هذا الإجراء تم اتخاذه ضمن مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر للحد من آثار الصيد الجائر على الاتزان البيئى وتكرار وقوع حوادث الهجوم على البشر.

وأكدت د. ياسمين فؤاد أن الهدف من الدراسة هو التعرف على سلوكيات الأنواع المستهدفة واسباب تغير تلك السلوكيات على مدار مختلف الفصول ، مؤكدة أن المرحلة التحضيرية للدراسة التى تم إطلاقها اليوم تمتد لمدة يومان لعدة أهداف من أهمها تقييم لحالة اعداد وتنوع احجام أسماك القرش في محيط مدينة الغردقة وكذلك تحديد معامل الخطورة والإجراءات الاحترازية المطلوبة خلال هذه الفترة من العام، بالإضافة إلى تحديد الجنس والفحص الظاهري للقروش وتدريب فريق عمل قطاع حماية الطبيعة على كيفية تركيب أجهزة الرصد على الأنواع المستهدفة.

هذا وقد بدأت أعمال الدراسة اليوم بورشة عمل تحضيرية وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حيث استعرضت الخبيرة الدولية الإطار العام للدراسة ومحدداتها وشرح لأدوات الرصد وكيفية استخدامها وتركيبها بالاسلوب الامثل والامن للفريق والقروش على حد سواء، وعقب انتهاء ورشة العمل انتقل الفريق لساحل مدينة الغردقة لاستكمال الجزء العملي من التدريب ولاستكمال باقي اهداف الفترة التحضيرية للدراسة والتي ستمتد لمدة يومان.

وجدير بالذكر أن وزيرة البيئة قد قامت بعمليات تشاور مع المنظمات الدولية والمختصين بالبيئة البحرية والتعامل مع القروش وذلك خلال الأسبوع الماضى.