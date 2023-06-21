وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئولي التوكاتسو والمدارس اليابانية

استقبل المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، خبيرة التوكاتسو مها السيد جبة ومسئولي التوكاتسو والمدارس اليابانية بدميـاط، سماح إبراهيم رجب وهمت أمين أمام وسوزان طه الغزلاني وهدي رضا حمادة.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن المدارس اليابانية بدمياط الجديدة وكفر البطيخ تتسابق في تطبيق فلسفة بناء شخصية الطالب المتكاملة "معرفي، مهاري، بدني" بالاعتماد علي أنشطة التوكاتسو اليابانية تنمية الشاملة للطفل من خلال تطبيق نظام التعليم الجديد 2,0 الذي يهدف بناء المهارات الحياتية لدى الطلاب ليتمكنوا من مواكبة تطورات القرن الحادى والعشرين بالإضافة تنمية مدارك الأطفال المتعددة برياض الأطفال من خلال أنشطة التعلم من خلال اللعب لتحقيق رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة.

وتقديرا لجهودهم البارزة في متابعتهم للعملية التعليمية بالمدارس، أهداهم وكيل الوزارة، شهادات الشكر والتقدير، مؤكدا أن تكريم القيادات التعليمية هو تكريم لجميع العاملين بالمدارس، معربا عن إمتنانه لجهودهم المبذولة لخدمة العملية التعليمية.