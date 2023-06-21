سقوط تشكيل عصابي نسائي تخصص في سرقة العيادات الطبية بأسلوب "المغافلة" بمصر القديمة

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة العيادات الطبية بأسلوب "المغافلة" بمصر القديمة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (طبيبة بأحد المستشفيات – مقيمة بمحافظة الجيزة)، بتضررها من حضور إحدى السيدات وبصحبتها "طفل وطفلة" للعيادة خاصتها الكائنة بدائرة القسم، وحال قيامها بتوقيع الكشف الطبى على الطفلة الثانية قام الطفل الأول بمغافلتها وسرقة الحقيبة خاصتها بداخلها (مبلغ مالى - بطاقة الرقم القومى - كارت فيزا) ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سيدتان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية).

اعترافات المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة".

كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وأضافا بتخلصهما من باقى المضبوطات بإلقائها بالطريق العام.

واعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل العيادات الطبية بأسلوب “المغافلة”، وأقرتا بارتكاب 9 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

كما أمكن ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنهما، وأضافا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل إكسسوارات هواتف محمولة - مقيم بمحافظة القليوبية)، أمكن ضبطه وعثر بحوزته على كافة الهواتف المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.