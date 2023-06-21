مكتبة المنفلوطي بأسيوط تناقش تاريخ مصر الحديث

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، سلسلة من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية التوعوية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة أسيوط.

ونظمت مكتبة المنفلوطي العامة برئاسة محمود عبد العزيز مكرم الله محاضرة تثقيفية بعنوان "تاريخ مصر الحديث" وذلك بمقر المكتبة.

قدم الشاعر محمد أبو شناب رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بمنفلوط نبذة تعريفية عن تاريخ مصر الحديث تلك السنوات التي حاولت فيها البلاد التخلص من الملكية والاستعمار البريطاني ومن آثارهما السيئة على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بالإضافة إلى النجاحات والإخفاقات التي واجهتها البلاد حتى بعد حصولها على الاستقلال كأمة مستقلة وليدة تحاول تدبر شئونها الخاصة بنفسها بعد قرون عديد من الخضوع والسيطرة لهيمنة قوى أخرى عليها.