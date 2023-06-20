إيران تنطلق بسرعة الصاروخ إلى النووي

عندما انطلق مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعون للأمم المتحدة إلى محطة فوردو النووية الإيرانية فى يناير، لم يعطوا نظرائهم الإيرانيين أى إشعار تقريبًا بالزيارة الوشيكة.

كان هذا ما تسميه الوكالة الدولية للطاقة الذرية التفتيش الروتينى غير المقرر، والذى تم تصميمه لمنح الموظفين فى أحد أكثر المنشآت سرية فى الجمهورية الإسلامية أقل وقت ممكن لإجراء أى تعديلات على المعدات. فى هذه المناسبة، سوف يقومون باكتشاف مثير للقلق. بعد أن ارتدى المفتشون معاطف المختبر ونزلوا إلى فوردو، مبنيًا فى أعماق جبل للحماية من القنابل الأمريكية أو الإسرائيلية، تم إعطاؤهم على الفور سببًا للقلق. ذكرت الوكالة أن "مجموعتين" من أجهزة الطرد المركزى المتطورة لتخصيب اليورانيوم تم تكوينهما بطريقة تختلف "بشكل جوهري" عما أعلنته السلطات النووية الإيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أدى الاكتشاف إلى إلقاء نظرة وجيزة بين المفتشين والعلماء الإيرانيين، الذين أصروا على أن شيئًا لم يتغير. عاد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى اليوم التالي، ولبسوا قفازات، وأخذوا مسحات وأكياس بلاستيكية، وأخذوا عينات من الغبار من المنطقة، والتى أعيدت إلى مقر الوكالة فى فيينا.

بعد أن فحص علماؤها الجسيمات، توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اكتشاف من شأنه أن يصدم العالم الخارجي. تم تخصيب اليورانيوم الموجود فى الغبار بدرجة نقاء تصل إلى ٨٣.٧ فى المائة، وهو أعلى مستوى تم اكتشافه فى إيران. وتشير النتائج إلى أن طهران كانت أقرب من أى وقت مضى إلى امتلاك القدرة على إنتاج أسلحة نووية.