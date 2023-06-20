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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يفتح باب الاختبارات لتجهيز فريق كرة القدم النسائية

كرة القدم النسائية
كرة القدم النسائية
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قرر النادي الأهلي، فتح باب الاختبارات لتجهيز فريق كرة القدم النسائية مواليد ٢٠٠٥، والذي يشارك في دوري الناشئات، الذي ينظمه اتحاد كرة القدم.

أكد الكابتن شطة، مدير أكاديمية الأهلي، فتح باب الاختبارات يومي ٥ و٦ يوليو القادمين، منذ الثامنة صباحًا، على ملاعب الأكاديمية بمقر النادي بمدينة نصر، وستكون الاختبارات بالمجان، متاحة أمام اللاعبات مواليد ٢٠٠٥ وحتى ٢٠٠٩.

ويشرف على فريق مواليد ٢٠٠٥ أميرة يوسف، مدير أكاديمية الأهلي للكرة النسائية، والتي أكدت أن عددًا من لاعبات الأكاديمية سوف يتواجدن في صفوف الفريق المقرر تكوينه.

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