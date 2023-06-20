كريم محمود عبد العزيز يشارك جمهوره كواليس أغنية فيلم "بيت الروبى".. فيديو

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" فيديو بكواليس اغنية "سمع هس" الخاصة بفيلم "بيت الروبى" المنتظر عرضه فى موسم عيد الأضحى السينمائى .

https://www.instagram.com/reel/Ctt7AYyg1YV/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وظهر من خلال الفيديو الفنان كريم عبد العزيز رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز ، والمطرب محمود العسيلى وهم يتبادلا الغناء لأغنية العمل،

الفيلم يشارك فى الموسم السينمائى بعيد الأضحى ، والبطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور، تارا عماد ، والإخراج بيتر ميمى .

يشار أن البرومو الدعائى لفيلم بيت الروبى تم طرحه منذ أيام، بظهور الإعلامية منى الشاذلى كضيف شرف فى الفيلم، وظهرت بشخصيتها الحقيقية وفى إطار إستضافة كريم عبد العزيز "شريف الروبى" فى البرنامج، وقدم الفنان كريم عبد العزيز أغنية الفيلم على مسرح ضمن أحداث العمل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز السينمائية فيلم “شلبى” بطولة كريم محمود عبد، روبى، بيومى فؤاد، حاتم صلاح، والإخراج بيتر ميمى.