شكوك حول جاهزية متولي مع الأهلي أمام حرس الحدود

تحوم الشكوك حول جاهزية محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة مع فريقع أمام حرس الحدود يوم الخميس المقبل، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في المران.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي، إن متولي تعرض لكدمة في أنكل القدم خلال المران بالأمس استعدادا لمواجهة حرس الحدود.

ويخضع متولي لأشعة وفحص طبي اليوم لتحديد مصيره من لقاء حرس الحدود المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن النادي الأهلي قد تمكن من العودة بالأميرة السمراء للمرة الـ11 في تاريخه، عقب التعادل أمام الوداد المغربي بالأمس 1-1، بعدما فاز في لقاء الذهاب في القاهرة بنتيجة 2-1.