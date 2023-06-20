3 أنواع.. كيف تصنف دول أفريقيا؟

تمتلك قارة أفريقيا عددا من الدول المتنوعة في الطقس والموارد والموقع الساحلي او الصحراوي وايضا التي تمتلك الغابات والحيوانات المميزة لذلك تصنف دول القارة السمراء لـ3 أنواع وفقا لتلك الاختلافات بين الدول حيث تصنف الدول لـ"حبيسة، بحرية، وجزرية"، وتوجد في قارة أفريقيا 1500 لهجة مختلفة واللغات الرسمية لتسيير أمور الدول فيها العربية والإنجليزية والفرنسية، وأكثر اللغات شيوعا في أفريقيا هي العربية حيث يتحدث بها أكثر من 170 مليون إنسان، وتبرز “البوابة نيوز” الفرق بين كل منهم.

-دول حبيسة:

هي الدول المحيطة باليابس من كل جانب ولا تطل علي أي ساحل حيث يوجد في قارة أفريقيا 15 دولة حبيسه أهمها (تشاد، النيجر، مالي، بوركينافاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، زمبيا، زيمبابوي، بوتسوانا، إثيوبيا، مالاوي، سويزيلاند، وليسوتو).

-الدول البحرية:

هي (مصر، ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب، السودان، إريتريا، موريتانيا، السنغال، جامبيا، غانا، الكونغو، والجابون).

-الدول الجزرية:

هي الدول التي تقع في جزر والجزيرة هي كتلة من الأرض محاطة بالمياه من كل جانب ومن الدول الجزرية (مدغشقر، جزر القمر، جزر سيشيل، وساو تومي).