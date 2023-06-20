‏انطلاق مران الزمالك بتدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية و تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في كأس مصر.

جاءت هذه الفقرة من أجل علاج الإرهاق العضلي للاعبين ، من خلال أداء إطالات بجانب بعض التدريبات البدنية الأخري بإستخدام أدوات الجيمانيزيوم.

وقاد الفقرة علاء رجب مخطط الأحمال، وحرص خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون له على متابعتها، في إطار البرنامج الموضوع استعدادا لمواجهة فاركو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.