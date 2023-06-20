بالفيديو.. عمرو درويش: الدولة المصرية شهدت نهضة عمرانية خلال الـ 10 سنوات الماضية

قال عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف الإسكان في مصر من أهم الملفات التي يمكن الحديث فيها، لأنه ملف ترك للإهمال لعقود عديدة فكانت هناك حالة من العشوائية، حيث انتشرت المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة.

وأضاف "درويش" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: أنه خلال السنوات العشرة الماضية، شهدت الدولة المصرية نهضة عمرانية كبيرة جدا في كل المحافظات على مستوى النقلة الحضارية التي حدثت في تطوير العشوائيات وإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة من أجل خف الضغط على الشريط الذي تعيش عليه مصر.

وأوضح: "نتحدث عن استثمار في البنية التحتية واستثمار في التجمعات السكنية الجديدة واستثمار في مسألة تطوير العشوائيات، ففي ملف تطوير العشوائيات اقتربنا من حوالي 40 مليار جنيه، وإجمالي العمليات الخاصة بالنقلة الحضارية التي شهدها قطاع الإسكان والمرافق تقترب من 425 مليار جنيه، ومن ثم، فإن الدولة المصرية ضخت الأموال بشكل كبير وفاعل لتغيير حياة الأهالي في العشوائيات، وانتقلوا إلى مناطق حضارية مثلما حدث مع أهالي حي الأسمرات".

وتابع، أن الدولة المصرية شهدت حالة من البناء العشوائي للعقارات والعمارات، وبالتالي، فإن المسؤولية المجتمعي اقتضت أن تتعامل الدولة مع هذا الملف، موضحًا: "الدولة فتحت هذا الملف بشكل فاعل، سواء بقانون التصالح أو القانون الذي ستقره الدولة في البرلمان خلال الفترة المقبلة، ومن ثم، فإن الدولة والبرلمان يركزان على مشكلات الإسكان والتعمير والمرافق والمخالفات خلال العقود الماضية".