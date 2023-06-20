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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرا خارجية الإمارات وإستونيا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد
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بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، هاتفيا، مع نظيره الإستوني أورماس راينسالو، سبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، ومنها الاقتصادية، ومجالات الطاقة والمناخ.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير الإماراتي عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين بلاده وجمهورية إستونيا، مشيرا إلى وجود فرص عديدة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

من جهته، عبر الوزير الإستوني عن تطلع بلاده إلى تعميق علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات، مشيدا بمكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

الامارات إستونيا وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد