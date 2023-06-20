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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء الكويتي يؤكد عمق الروابط الأخوية مع لبنان

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباحي
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أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، عمق الروابط الأخوية والعلاقات المتينة مع الدولة اللبنانية.

جاء ذلك خلال تلقيه، الإثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، للتهنئة بمناسبة صدور الأمر الأميري الكويتي بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته له بكل التوفيق والسداد.

ودعا الشيخ أحمد نواف أن يدوم الاستقرار وبمزيد من التقدم والازدهار للدولة والشعب اللبناني.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قد أصدر الأحد مرسوما أميريا بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف والتي قامت بحلف اليمين الدستورية أمام ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الكويت لبنان